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Акции Twitter упали на 9% из-за срыва сделки с Маском

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Вашингтон, Понедельник 11 июля 2022 20:59
Акции Twitter упали на 9% из-за срыва сделки с Маском Фото: американский бизнесмен Илон Маск (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Акции сервиса Twitter на премаркете упали на 9% из-за срыва сделки о продаже бизнесмену Илону Маску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Сообщается, что акции социальной сети упали примерно на 9%, снизив рыночную стоимость компании почти на 2,2 млрд долларов. В то же время компания Маска Tesla подешевела более чем на 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter на 44 млрд долларов. Причина - бизнесмен недоволен количеством ботов и фейковых аккаунтов.

При этом руководство Twitter заявило, что будет добиваться от Маска покупки соцсети через суд.

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