Tesla продала 75% біткоїнових накопичень: Маск пояснив причину

У своєму звіті про прибутковість компанія Teslа, яка належить підприємцю Ілону Маску, відзначила продаж 75% біткоїнових накопичень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CoinDesk.
Голова компанії Ілон Маск відразу запевнив у тому, що продаж біткоїнів не означає вирок криптовалюті й має виключно ситуативний характер.
"Причина, чому ми продали купу наших біткоїнів, полягала в тому, що ми не знали, коли пом’якшаться карантинні заходи, пов’язані з COVID-19 у Китаї. Тому для нас було важливо максимізувати нашу позицію з готівкою", - сказав він.
Tesla додала, що продажі принесли їй 936 мільйонів доларів готівки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Tesla, можливо, вже наступного місяця продемонструє інтеграцію Steam.
Тим часом акції сервісу Twitter на премаркеті впали на 9% після зриву угоди про продаж бізнесмену Ілону Маску.