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Tesla продала 75% біткоїнових накопичень: Маск пояснив причину

Фото: Ілон Маск, засновник компаній "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У своєму звіті про прибутковість компанія Teslа, яка належить підприємцю Ілону Маску, відзначила продаж 75% біткоїнових накопичень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CoinDesk.

Голова компанії Ілон Маск відразу запевнив у тому, що продаж біткоїнів не означає вирок криптовалюті й має виключно ситуативний характер.

"Причина, чому ми продали купу наших біткоїнів, полягала в тому, що ми не знали, коли пом’якшаться карантинні заходи, пов’язані з COVID-19 у Китаї. Тому для нас було важливо максимізувати нашу позицію з готівкою", - сказав він.

Tesla додала, що продажі принесли їй 936 мільйонів доларів готівки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Tesla, можливо, вже наступного місяця продемонструє інтеграцію Steam.

Тим часом акції сервісу Twitter на премаркеті впали на 9% після зриву угоди про продаж бізнесмену Ілону Маску.

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Илон Маск