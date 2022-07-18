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Маск назвал приблизительные сроки интеграции Steam в автомобили Tesla

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 16:44
Маск назвал приблизительные сроки интеграции Steam в автомобили Tesla Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla предположительно планирует расширить коллекцию автомобильных игр. Возможно, уже в следующем месяце продемонстрирует интеграцию Steam.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

По словам Маска, интеграция Steam продолжает продвигаться и демонстрацию можно будет увидеть "возможно, в следующем месяце", то есть, в августе.

Отмечается, что Tesla уже предлагает ряд игр среди которых Cuphead и Sonic the Hedgehog 1, однако интеграция сервиса компании Valve предоставит доступ к гораздо большему их количеству. В то же время пока неизвестно, будет ли интеграция настолько глубокой, чтобы пользователи могли бы покупать игры в Steam, сидя в машине.

Между тем Маск до сих пор не выполнил свое обещание по установке Cyberpunk 2077 и The Witcher на новые автомобили Model S и X, которые оборудованы процессором AMD Ryzen и дискретным графическим процессором AMD RDNA 2.

Еще в феврале Маск отметил, что его компания работает "над общим случаем, а не над конкретными играми". Вероятно Tesla планирует сделать доступными для автомобиля игры именно высокого класса.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно акции сервиса Twitter на премаркете упали на 9% после срыва сделки о продаже бизнесмену Илону Маску.

Между тем руководство Twitter заявило, что будет добиваться от миллиардера покупки соцсети через суд.

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Илон Маск Tesla
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