ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Tesla продала 75% биткоиновых накоплений: Маск объяснил причину

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 12:13
Tesla продала 75% биткоиновых накоплений: Маск объяснил причину Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В своем отчете о доходности компания Teslа, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, отметила продажу 75% биткоиновых накоплений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CoinDesk.

Глава компании Илон Маск сразу заверил в том, что продажа биткоинов не означает приговор криптовалюте и носит исключительно ситуативный характер.

"Причина, по которой мы продали кучу наших биткойнов, заключалась в том, что мы не знали, когда смягчатся карантинные меры, связанные с COVID-19 в Китае. Поэтому для нас было важно максимизировать нашу позицию с наличными", - сказал он.

Tesla добавила, что продажи принесли ей 936 миллионов долларов наличных денег.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Tesla, возможно, уже в следующем месяце продемонстрирует интеграцию Steam.

Между тем акции сервиса Twitter на премаркете упали на 9% после срыва сделки о продаже бизнесмену Илону Маску.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен