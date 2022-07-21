Tesla продала 75% біткоїнових накопичень: Маск пояснив причину

У своєму звіті про прибутковість компанія Teslа, яка належить підприємцю Ілону Маску, відзначила продаж 75% біткоїнових накопичень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CoinDesk .

Голова компанії Ілон Маск відразу запевнив у тому, що продаж біткоїнів не означає вирок криптовалюті й має виключно ситуативний характер.

"Причина, чому ми продали купу наших біткоїнів, полягала в тому, що ми не знали, коли пом’якшаться карантинні заходи, пов’язані з COVID-19 у Китаї. Тому для нас було важливо максимізувати нашу позицію з готівкою", - сказав він.

Tesla додала, що продажі принесли їй 936 мільйонів доларів готівки.