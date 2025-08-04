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Tesla отримала штраф у понад 300 млн доларів: до чого тут автопілот

Понеділок 04 серпня 2025 04:15
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Tesla отримала штраф у понад 300 млн доларів: до чого тут автопілот Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У США Tesla визнали відповідальною за смертельну аварію, що сталася через автопілот. Суд зобов’язав компанію виплатити 329 мільйонів доларів родині загиблої та постраждалому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

У Флориді суд присяжних визнав Tesla винною у смертельній аварії 2019 року, коли електромобіль Model S на автопілоті влетів у припарковану машину.

Внаслідок ДТП загинула Найбель Бенавідес Леон, а її колишній хлопець Діллон Ангуло отримав серйозні травми. Суд зобов’язав Tesla виплатити понад 329 мільйонів доларів компенсації та штрафів - це перший випадок, коли автопілот компанії визнали причетним до смертельної аварії.

Розслідування показало, що водій відволікся, піднімаючи телефон, не зупинився на знаках і проїхав перехрестя на швидкості близько 100 км/год. Він заявив, що автопілот не попередив його про небезпеку. Експерти кажуть, що присяжні винесли вирок тільки тому, що знайшли дефект у програмному забезпеченні автопілота.

Позивачі стверджують, що Tesla дозволила використовувати автопілот і поза автомагістралями, де система працює ненадійно. Хоч Ілон Маск раніше запевняв, що автопілот "водить краще за людей", тепер компанія може зіткнутися з новими судовими позовами.

Tesla вже заявила про намір оскаржити рішення. Після вироку акції компанії впали, а плани Маска запустити роботаксі наступного року опинилися під загрозою.

Зазначимо, що на сьогоднішній день ім'я Ілона Маска міцно асоціюється з Tesla - провідним виробником електромобілів у світі. Однак мало хто знає, що він не був серед її засновників.

Цікаво, що лише кілька тижнів тому американський президент Дональд Трамп припускав, що він може депортувати Маска.

Справа в тому, що Маск назвав "огидним збоченням" законопроєкт Трампа, відомий як "One Big Beautiful Bill", і дорікнув американському лідеру у збільшенні держвитрат і зростанні боргу.

У відповідь Трамп пригрозив позбавити компанії Маска - Tesla, SpaceX, Starlink та інші - урядових субсидій і контрактів. Через це інвесторів Tesla злякав конфлікт із Трампом.

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