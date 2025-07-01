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Трамп планує розглянути депортацію Маска після чергової сварки, - журналіст

Вівторок 01 липня 2025 15:23
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Трамп планує розглянути депортацію Маска після чергової сварки, - журналіст Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Ілон Маск, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп планує розглянути депортацію підприємця Ілона Маска після чергової перепалки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт старшого кореспондента Білого дому Емілі Гудін.

"Я запитала президента Трампа, чи він депортує Ілона Маска, і він відповів, що йому доведеться розібратись із цим/поглянути на це", - пише Гудін.

Перепалка Маска та Трампа

Конфлікт між Трампом та Маском розгорівся після того, як бізнесмен розкритикував законопроєкт республіканців щодо податків і витрат, який він назвав "борговим рабством".

Після цього Трамп назвав мільярдера "божевільним", а останній, у відповідь, звинуватив голову Білого дому у невдячності, нагадавши про свою фінансову підтримку його кампанії. Зрештою президент США пригрозив підприємцю урізати державне фінансування після чого Маск дещо пом'якшив тон та заявив, що "перебільшив" з емоціями.

Чергова перепалка сталась сьогодні, 1 липня, коли Маск знову розкритикував законопроєкт, а Трамп заявив, що мільярдер "отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії" й без них йому довелось би "згортати бізнес і повертатися додому до Південної Африки".

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
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