Інвесторів Tesla злякав конфлікт із Трампом: політичний курс Маска тягне акції вниз
Ілон Маск знову змішав політику з бізнесом, і це вже відчули інвестори Tesla. Так, прагнення мільярдера створити власну політичну силу вже викликало хвилю занепокоєння на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У понеділок, 7 липня, акції Tesla втратили понад 3% на передринкових торгах після того, як Ілон Маск оголосив про створення нової політичної сили в США.
Це рішення посилило побоювання інвесторів щодо того, чи зможе Маск і далі зосереджуватися на керівництві компанією.
Падіння котирувань зафіксували у Франкфурті, що стало продовженням негативної динаміки після триденного святкового періоду з нагоди Дня Незалежності у США.
Аналітик Wedbush Ден Айвз зазначив, що Маск - головна перевага Tesla, і його активна участь у політиці може створити додаткові ризики для компанії.
"Tesla потребує Маска як генерального директора та свого найбільшого активу, а не політичних авантюр... Ми не здивуємося, якщо в якийсь момент рада директорів спробує втрутитися, залежно від того, наскільки далеко зайде Маск", - прокоментував Айвз.
Партія Маска
5 липня Ілон Маск оголосив про створення власної політичної партії, яку назвав "Американською". Він заявив, що його політична сила стане опозиційною до Республіканської партії Трампа.
Створення партії було відповіддю на ухвалення масштабного законопроєкту "Big Beautiful Bill", який Маск вважає "борговим рабством".
Партія позиціонується як альтернатива двопартійній системі США, що має дати голос майже 80 % центристів, які, за словами засновників, не відчувають себе представленими ані Демократами, ані Республіканцями.
Президент США Дональд Трамп вже встиг відреагувати, назвавши ідею Маска щодо створення "Американської партії" "смішною". На його думку, цей крок з боку Маска виглядає абсолютно безглуздо і не матиме серйозного впливу на американську політику.
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