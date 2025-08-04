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Tesla получила штраф более чем в 300 млн долларов: при чем здесь автопилот

Понедельник 04 августа 2025 04:15
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Tesla получила штраф более чем в 300 млн долларов: при чем здесь автопилот Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США Tesla признали ответственной за смертельную аварию, произошедшую из-за автопилота. Суд обязал компанию выплатить 329 миллионов долларов семье погибшей и пострадавшему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Во Флориде суд присяжных признал Tesla виновной в смертельной аварии 2019 года, когда электромобиль Model S на автопилоте влетел в припаркованную машину.

В результате ДТП погибла Найбель Бенавидес Леон, а ее бывший парень Диллон Ангуло получил серьезные травмы. Суд обязал Tesla выплатить более 329 миллионов долларов компенсации и штрафов - это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.

Расследование показало, что водитель отвлекся, поднимая телефон, не остановился на знаках и проехал перекресток на скорости около 100 км/ч. Он заявил, что автопилот не предупредил его об опасности. Эксперты говорят, что присяжные вынесли приговор только потому, что нашли дефект в программном обеспечении автопилота.

Истцы утверждают, что Tesla разрешила использовать автопилот и вне автомагистралей, где система работает ненадежно. Хотя Илон Маск ранее уверял, что автопилот "водит лучше людей", теперь компания может столкнуться с новыми судебными исками.

Tesla уже заявила о намерении обжаловать решение. После приговора акции компании упали, а планы Маска запустить роботакси в следующем году оказались под угрозой.

Отметим, что на сегодняшний день имя Илона Маска прочно ассоциируется с Tesla - ведущим производителем электромобилей в мире. Однако мало кто знает, что он не был среди ее основателей.

Интересно, что всего несколько недель назад американский президент Дональд Трамп предполагал, что он может депортировать Маска.

Дело в том, что Маск назвал "отвратительным извращением" законопроект Трампа, известный как "One Big Beautiful Bill", и упрекнул американского лидера в увеличении госрасходов и росте долга.

В ответ Трамп пригрозил лишить компании Маска - Tesla, SpaceX, Starlink и другие - правительственных субсидий и контрактов. Из-за этого инвесторов Tesla испугал конфликт с Трампом.

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