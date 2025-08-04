Tesla получила штраф более чем в 300 млн долларов: при чем здесь автопилот

Во Флориде суд присяжных признал Tesla виновной в смертельной аварии 2019 года, когда электромобиль Model S на автопилоте влетел в припаркованную машину.

В результате ДТП погибла Найбель Бенавидес Леон, а ее бывший парень Диллон Ангуло получил серьезные травмы. Суд обязал Tesla выплатить более 329 миллионов долларов компенсации и штрафов - это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.

Расследование показало, что водитель отвлекся, поднимая телефон, не остановился на знаках и проехал перекресток на скорости около 100 км/ч. Он заявил, что автопилот не предупредил его об опасности. Эксперты говорят, что присяжные вынесли приговор только потому, что нашли дефект в программном обеспечении автопилота.

Истцы утверждают, что Tesla разрешила использовать автопилот и вне автомагистралей, где система работает ненадежно. Хотя Илон Маск ранее уверял, что автопилот "водит лучше людей", теперь компания может столкнуться с новыми судебными исками.

Tesla уже заявила о намерении обжаловать решение. После приговора акции компании упали, а планы Маска запустить роботакси в следующем году оказались под угрозой.