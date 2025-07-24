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Ресторан майбутнього: Tesla відкрила унікальний ресторан з зарядками та кінотеатром

Четвер 24 липня 2025 21:10
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Ресторан майбутнього: Tesla відкрила унікальний ресторан з зарядками та кінотеатром Як виглядає перший футуристичний ресторан Tesla (фото: tesla.com)
Автор: Анна Шиканова

Гарна новина для водіїв електрокарів та поціновувачі інновацій - Tesla зробила черговий прорив, офіційно відкривши свій перший у світі ресторан та автокінотеатр. Це не просто зарядна станція, а справжній ретро-футуристичний комплекс, що зовсім по-новому подає відвідувачам звичайний придорожній піт-стоп.

Що це за ресторан, де він знаходиться і які у нього є "фішки", розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Tesla у мережі Х.

80 зарядних станцій та мегаекрани

Новий ресторан розташований вздовж легендарної траси 66 і називається Tesla Diner.

На території знаходиться 80 кіосків для зарядних станцій V4 Supercharger, що робить його найбільшою міською зарядною станцією Supercharger у світі, забезпечуючи швидку та ефективну зарядку для десятків електромобілів одночасно.

Також у ресторані є два величезні 20-метрові світлодіодні мегаекрани, які перетворюють зарядний майданчик на справжній автокінотеатр, пропонуючи розваги під час очікування.

Для відвідувачів є спеціальні сонячні навіси, які не лише затінюють зарядний майданчик, а й сприяють щорічному скороченню викидів CO₂ приблизно на 12 мільйонів кілограмів, підкреслюючи прихильність Tesla до екологічності.

Ресторан майбутнього: Tesla відкрила унікальний ресторан з зарядками та кінотеатром

Ресторан Tesla в Голлівуді (фото: tesla.com)

Ретро-футуристичний дизайн та інноваційний сервіс

Дизайн будівлі площею 9300 квадратних футів (близько 864 м²), розроблений компанією Stantec, вражає своєю ретро-футуристичною естетикою.

Натхненний американським стилем середини століття, він поєднує вигнуті металеві поверхні, неонові акценти та просторі скляні панелі, створюючи стилізоване бачення майбутнього.

"Фішки" ресторану Тесла

Сам ресторан працює цілодобово і пропонує:

  • Понад 250 місць для відвідувачів
  • Терасу на даху Skypad з неймовірним видом на місто, що ідеально підходить для вечірніх посиденьок
  • Відвідувачі можуть робити замовлення через сенсорний екран автомобіля Tesla, тобто не виходячи з авто, а офіціант доставить її прямо до вашого вікна!
  • Меню від шеф-кухаря Еріка Грінспена - класичні страви закусочної з "родзинкою Tesla": соковиті бургери, хот-доги, курка та вафлі, а також молочні коктейлі ручної роботи, що подаються в оригінальній упаковці, натхненній Cybertruck.

Що ще пропонують клієнтам

Ексклюзивні товари

Тут можна придбати фігурку Tesla Bot, одяг у стилі закусочної та брендовані солодощі.

Екологічність

Завдяки сонячним навісам та інноваційним рішенням, Tesla Diner стає прикладом поєднання комфорту та турботи про довкілля.

Адреса: Tesla Diner, 7001 Santa Monica Blvd, Західний Голлівуд, Каліфорнія 90038, США.

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