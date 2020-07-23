Терроризировали три области: СБУ разоблачила межрегиональную преступную группировку

В Харьковской области силовики задержали четверых участников межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ). Преступники занимались рейдерством и убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Группировку создал ранее судимый за убийство криминальный авторитет "Князь". В СБУ отметили, что ОПГ имело четкую структуру и специализировалось на различных тяжких преступлениях, в частности экономического и насильственного характера.

Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти, а в ее состав входили также бывшие правоохранители.

"СБ Украины проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за рубежа. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе", - сообщили в спецслужбе.

Силовики уже провели 27 обысков по местам жительства и пребывания участников ОПГ. Изъято почти 8,4 млн гривен, около 170 тысяч долларов и 40 тысяч евро, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности.

Фото: спецоперация СБУ (ssu.gov.ua)

Уголовное производство открыли по 4 статьям УК - незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой, вымогательство и незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили организованную группировку "Лоту Гули", которая специализировалась на похищении людей.

Также сообщалось о задержании похитителей людей в Днепропетровской области.