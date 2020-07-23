Тероризували три області: в Україні викрили міжрегіональне злочинне угрупування

У Харківській області силовики затримали чотирьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання (ОЗУ). Злочинці займалися рейдерством і вбивствами у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Угрупування створив раніше судимий за вбивство кримінальний авторитет "Князь". У СБУ зазначили, що ОЗУ мало чітку структуру і спеціалізувалося на різних тяжких злочинах, зокрема економічного та насильницького характеру.

Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади, а до його складу входили колишні правоохоронці.

"СБ України проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував діяльністю ОЗУ із-за кордону. Також слідчі вивчають матеріали, які можуть пов’язувати протиправну діяльність угруповання "Князя" з іншими резонансними злочинами в регіоні", - повідомили у спецслужбі.

Силовики вже провели 27 обшуків за місцями проживання і перебування учасників ОЗУ. Вилучено майже 8,4 млн гривень, близько 170 тисяч доларів, та 40 тисяч євро, засоби зв’язку, зброю та набої різних видів, а також чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність.

Фото: спецоперація СБУ (ssu.gov.ua)

Кримінальне провадження відкрили за 4 статтями ККУ - незаконне позбавлення волі або викрадення людини, розбій, вимагання та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрила організоване угрупування "Лоту Гулі", яке спеціалізувалося на викраданні людей.

Також повідомлялося про затримання викрадачів людей у Дніпропетровській області.