СБУ разоблачила банду похитителей людей в Одессе

Фото: задержание банды "Лоту Гули" (ssu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку "Лоту Гули", во время попытки похищения человека. Правоохранители знали о подготовке банды к этому преступлению заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, четырех организаторов банды задержали среди белого дня, в то время когда они пытались похитить местного предпринимателя. Из-за угрозы убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.

Кроме того, сотрудники СБУ в помещениях злоумышленников обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как отмечается, всего в группировку "Лоту Гули" входило более 10 человек. Они занимались тем, что создавали конфликтные ситуации, а потом требовали от потерпевших крупные суммы денег, чтобы их "решить". В случае неуплаты злоумышленники угрожали людям физической расправой и насилием.

Также известно, что главарь банды по прозвищу "Лоту Гули" скрывается за границей от украинского правосудия.

Напомним, Голосеевский районный суд города Киева арестовал без возможности внесения залога семерых участников банды полицейских Павлограда.

Также ранее сообщалось, что в Днепре СБУ задержала банду, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.