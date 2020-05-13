В Днепропетровской области задержали группировку, похитившую человека

Фото: иллюстративное фото (flickr.com/national.police UA)

Фигуранты дела требовали у потерпевшего полмиллиона гривен

В Павлоградском районе Днепропетровской области полиция задержала группу мужчин, которые похитили человека и требовали с него полмиллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, потерпевшего держали в квартире в городе Первомайск, где избивали и требовали деньги. Когда мужчина согласился найти деньги, его отвезли домой и пообещали скоро вернуться, после чего он обратился за помощью в полицию.

"Как установили полицейские, 11 мая в 05:00 37-летнему жителю г. Терновка позвонил знакомый, который попросил помощи с машиной. На автодороге между селами в Павлоградском районе, куда приехал потерпевший, его ждала группа молодых людей с битами. Они сразу напали на мужчину и стали бить. Потом связали, положили в багажник, завязали глаза и повезли в г. Первомайск. При этом отобрали мобильный телефон, документы и автомобиль", - говорится в сообщении.

Вскоре силовики задержали нападавших и установили, что в состав преступной группы входило пять мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Трое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"Сейчас четверо вымогателей задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Они помещены в изолятор временного содержания. Личность пятого нападавшего установлена, проводятся мероприятия для его задержания. Полицейские изъяли орудие преступления - биту, автомобиль и документы злоумышленников. Также был обнаружен мобильный телефон потерпевшего, который злоумышленники заложили в ломбард", - говорится в сообщении.

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством). Фигурантам грозит до 12 лет заключения. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Одессе взяли под стражу членов одной из ОПГ. Подозреваемые отбирали имущество у посетителей развлекательных заведений и обычных прохожих на улицах.