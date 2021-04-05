"Терроризировали бизнес": в Днепре задержали криминальных авторитетов и смотрящих
Полиция провела в Днепре спецоперацию по задержанию преступной группы, в которую входили криминальные авторитеты и смотрящие. Злоумышленники "терроризировали" предпринимателей и фермеров, вымогая у них деньги.
Как сообщается, в результате масштабной спецоперации задержано шесть человек, еще 16 объявлены подозрения. Среди задержанных так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники преступной группы.
По версии правоохранителей, "смотрящие" через доверенных лиц принуждали местных предпринимателей и фермеров платить "дань", организовали ряд заказных преступлений и наладили поставку запрещенных предметов в тюрьмы. Задержанным инкриминируется распространение преступного влияния, организация и участие в криминальных "сходках".
Доказательства преступной деятельности группы собирались правоохранителями в течение восьми месяцев. Было установлено, что организатором банды является "смотрящий" по городу Никополь, с богатым криминальным прошлым.
Боротьба з криміналітетом на Дніпропетровщині: у результаті масштабної поліцейської спецоперації 6 осіб затримали, 16 оголошено підозри Серед затриманих - так звані «смотрящі», кримінальні «авторитети» та інші учасники угруповання. «Смотрящі» через довірених осіб «тероризували» підприємців та фермерів регіону, змушуючи їх сплачувати «данину», організовували виконання злочинів на замовлення, налагодили канали постачання заборонених речей до в’язниць. Зловмисникам інкримінують поширення злочинного впливу, у тому числі у статусі суб’єкта підвищеного впливу, звернення до таких осіб по «допомогу», а також організація та участь у «сходці». Упродовж 8 місяців поліцейські збирали докази причетності кримінальних «авторитетів» до організації та діяльності угруповання. Встановлено, що організатор – так званий «смотрящий» за м. Нікополь, із багатим кримінальним минулим за плечима. 1 квітня поліцейські провели перший етап масштабної спецоперації з нейтралізації злочинного впливу на території області, до якої були залучені понад 250 правоохоронців. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції УкраїниPosted by МВС України on Monday, April 5, 2021
Напомним, в конце марта полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию преступной группы, которая на протяжении двух лет терроризировала жителей западной Украины. В ее состав входили профессиональные спортсмены.
Отметим, ранее Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов банды.
РБК-Украина сообщало о преступной группировке, которая перевыпускала SIM-карты для доступа к онлайн-банкингу граждан. Таким образом, злоумышленники обманули людей, предварительно, на 10 млн гривен. Злоумышленники задержаны. Ведется следствие.