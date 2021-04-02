ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перевыпускали SIM-карты: банда обманула граждан на 10 млн гривен

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 15:30
Перевыпускали SIM-карты: банда обманула граждан на 10 млн гривен Фото: киберполиция разоблачила группировку (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Преступная группировка перевыпускала SIM-карты для доступа к онлайн-банкингу граждан. Таким образом, злоумышленники обманули людей, предварительно, на 10 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Трое мужчин в возрасте 32-36 лет покупали на хакерских форумах в DarkNet базы данных клиентов операторов мобильной связи и банковских учреждений. Имеющиеся данные позволяли фигурантам осуществлять перевыпуск SIM-карт и получить доступ к онлайн-банкинга пострадавших. Деньги граждан злоумышленники выводили на счета подставных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, персональная данные граждан злоумышленники также использовали для оформления онлайн-кредитов.

От действий злоумышленников пострадали более двухсот граждан. Сумма убытков может достигать 10 миллионов гривен.

Правоохранители уже провели 21 обыск по месту жительства фигурантов в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. На исследование направили изъятую компьютерную технику.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Напомним, ранее украинскому хакеру, который разработал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на банки, сообщили о подозрении. В результате атак хакера пострадали банки 11 стран мира.

Кроме того, в Одессе разоблачили хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли. В его базе было 15 млн паролей пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киберполиция преступления
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов