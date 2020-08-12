ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе задержали еще двух участников банды похитителей людей

Одесса, Среда 12 августа 2020 16:06
В Одессе задержали еще двух участников банды похитителей людей
Фото: задержание участника банды (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Участников банды взяли под стражу без права внесения залога

Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов банды.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленников задержали в среду, 12 августа, в одном из частных секторов на окраине Одессы.

"По результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограбления и похищения предпринимателя, что произошло раньше", - сообщили в СБУ.

Задержанным участникам банды инкриминируют нарушения ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото: задержание участников банды (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале июля в Одессе правоохранители разоблачили организованную группировку "Лоту Гули", в которую входили более 10 человек и которая занималась разбоями и похищением людей, при этом главарь банды скрывается за пределами Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области силовики задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая занималась рейдерством и убийствами в трех областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ОдессаСлужба безопасности УкраиныОрганизованная преступная группировкаОдессаБанда
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь