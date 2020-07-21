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Террорист заявил о ранении одного заложника в Луцке

Луцк, Вторник 21 июля 2020 20:41
Террорист заявил о ранении одного заложника в Луцке
Фото: автобус с заложниками (volyn24.com)
Автор: Роман Калиниченко

Один из заложников получил ранение

Террорист Максим Кривош заявил о неудовлетворительном состоянии заложников в захваченном автобусе в Луцке. По его словам, ранения получил один человек.

Об этом он сообщил в эфире одного из местных телеканалов.

На вопрос журналиста о состоянии людей в автобусе, Кривош заявил, что "заложники в плохом состоянии".

"Полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок", - сообщил террорист.

Напомним, ранее в результате переговоров заложникам удалось передать воду.

Также сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков надеется "так или иначе" решить ситуацию в Луцке в ближайшее время.

РБК-Украина следит за развитием ситуации в Луцке, где вооруженный мужчина с самого утра удерживает в заложниках около 20 человек.

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