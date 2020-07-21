Аваков рассказал о состоянии переговоров с террористом в Луцке

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков надеется, что ситуацию удастся решить в ближайшее время "так или и иначе"

Переговоры с Максимом Кривошем, который захватил автобус с заложниками в Луцке, продолжаются. С террористом "есть контакт".

Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, правоохранители постоянно общаются с мужчиной.

"У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры идут", - сказал Аваков.

Он также сообщил, что, со слов Кривоша, заложники находятся "в нормальном состоянии". Аваков надеется, что ситуацию удастся решить в ближайшее время "так или и иначе".

"Мы беседовали с родственниками, супругой и друзьями. Мы испробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился", - добавил глава МВД.

Аваков также попросил всех, кто следит за ситуацией в Луцке, быть аккуратными в комментариях в адрес террориста.

"Это создает напряжение. Есть понимание, у него в руках смартфон, он может видеть и слышать все комментарии", - отметил министр.

Напомним, сегодня в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.

Центр города перекрыт, на месте работают взрывотехники и полиция. РБК-Украина следит за развитием ситуации.