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Терорист заявив про поранення одного заручника у Луцьку

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 20:41
Терорист заявив про поранення одного заручника у Луцьку
Фото: автобус із заручниками (volyn24.com)
Автор: Роман Калиниченко

Один із заручників отримав поранення

Терорист Максим Кривош заявив про незадовільний стан заручників у захопленому автобусі в Луцьку. За його словами, поранення отримала одна людина.

Про це він повідомив в ефірі одного з місцевих телеканалів.

На запитання журналіста про стан людей в автобусі, Кривош заявив, що "заручники в поганому стані".

"Повний автобус. Одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина", - повідомив терорист.

Нагадаємо, раніше у результаті переговорів заручникам вдалося передати воду.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається "так чи інакше" вирішити ситуацію найближчим часом.

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації у Луцьку, де озброєний чоловік з самого ранку утримує в заручниках близько 20 осіб.

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