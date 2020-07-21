Террорист в Луцке разрешил передать заложникам воду

В результате переговоров с Максимом Кривошем, захватившим автобус с заложниками в Луцке, удалось передать удерживаемым воду. Упаковки с водой передал первый замглавы Нацполиции.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко назвал это "первыми результатами" переговоров с террористом.

"Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль", - сообщил чиновник.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранителям удалось наладить контакт с террористом.

РБК-Украина следит за развитием ситуации в Луцке, где вооруженный мужчина с самого утра удерживает в заложниках около 20 человек.