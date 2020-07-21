Терорист у Луцьку дозволив передати заручникам воду

У результаті переговорів з Максимом Кривошем, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, вдалося передати утримуваним воду. Упаковки з водою передав перший заступник Нацполіції.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко назвав це "першими результатами" переговорів з терористом.

"Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки з водою. Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронцям вдалося налагодити контакт з терористом.

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації у Луцьку, де озброєний чоловік з самого ранку утримує в заручниках близько 20 осіб.