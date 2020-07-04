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На территорию Института ядерных исследований НАН Украины проник неизвестный

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 11:16
На территорию Института ядерных исследований НАН Украины проник неизвестный
Фото: Нацгвардия (ngu.gov.ua)

Мужчину задержали нацгвардейцы

На территорию Института ядерных исследований НАН Украины проник неизвестный мужчина. Его задержали нацгвардейцы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Указано, что мужчина несанкционированно проник на территорию института.

"Выполняя служебные обязанности по охране территории Института ядерных исследований НАН Украины, пеший патруль нацгвардейцев обнаружил неизвестное лицо, которое несанкционированно проникло на территорию учреждения с целью осуществления поисковых работ с помощью металлоискателя", - указано в сообщении.

Нарушителя задержали и передали правоохранителям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как писало РБК-Украина, в Киеве 9 июня неизвестный проник в резиденцию иностранного посла и угнал его автомобиль; мужчину задержали после того, как он попал в ДТП.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины НацгвардияНАН Украины
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