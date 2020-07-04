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На територію Інституту ядерних досліджень НАН України проник невідомий

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 11:16
На територію Інституту ядерних досліджень НАН України проник невідомий
Фото: Нацгвардія (ngu.gov.ua)

Чоловіка затримали нацгвардійці

На територію Інституту ядерних досліджень НАН України проник невідомий чоловік. Його затримали нацгвардійці.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії.

Зазначено, що чоловік несанкціоновано проник на територію інституту.

"Виконуючи службові обов'язки з охорони території Інституту ядерних досліджень НАН України, піший патруль нацгвардійців виявив невідому особу, яка несанкціоновано проникла на територію установи з метою здійснення пошукових робіт за допомогою металошукача", - зазначено в повідомленні.

Порушника затримали і передали правоохоронцям для подальшого з'ясування обставин.

Як писало РБК-Україна, в Києві 9 червня невідомий проник у резиденцію іноземного посла і викрав його автомобіль; чоловіка затримали після того, як він потрапив у ДТП.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України НацгвардияНАН Украины
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