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В Киеве проникли в резиденцию иностранного посла и угнали авто

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 12:49
В Киеве проникли в резиденцию иностранного посла и угнали авто
Фото: угнанный автомобиль (kyiv.npu.gov.ua)

Пьяный угонщик устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии

В Киеве 9 июня неизвестный проник в резиденцию иностранного посла и угнал его автомобиль. Подозреваемого задержали после того, как он попал в ДТП.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

По данным полиции, утром неизвестный перепрыгнул через забор, проник в резиденцию на улице Гончаренко в Подольском районе, украл ключи от внедорожника "Мицубиси Паджеро", после чего на автомобиле снес ворота и уехал в неизвестном направлении. В дальнейшем он попал в ДТП на Андреевском спуске и скрылся с места аварии.

"Служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", - сообщил Крищенко.

По факту угона автомобиля открыто уголовное производство.

Фото: задержание угонщика (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, осенью 2019 года в Киеве остановили автомобиль на дипломатических номерах, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения; дипломатический иммунитет не позволяет задерживать тех, у кого он есть.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевДТПпосолугон
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