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На території ОРДЛО незаконно утримуються 227 українців

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 17:52
На території ОРДЛО незаконно утримуються 227 українців
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

В СБУ заявили, що робота по звільненню громадян України триває

На території так званих Донецької та Луганської "народних республік" утримуються 227 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Робота Служби по звільненню громадян України триває, адже тільки на території ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей) незаконно утримуються 227 українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією у форматі "всіх на всіх". Перспективу обміну можуть обговорити 18 вересня.

Крім того, під час зустрічі обговорюватиметься питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотом.

Адвокат Микола Полозов заявив, що на території Російської Федерації і окупованого Криму незаконно утримують ще більше сотні українських громадян. За словами адвоката, російська влада продовжує утримувати понад 100 незаконно засуджених українців. Полозов висловив надію, що всі незаконно засуджені російськими властями українські громадяни будуть звільнені у рамках подальшого виконання мінських угод.

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