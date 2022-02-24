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С территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины

Автор: Наталья Юрченко

С территории Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в сторону Украины. Ракеты были выпущены в юго-западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Европейского совета Мишель Боррель обратился к белорусам. Он призвал граждан Беларуси оказывать сопротивление агрессии против Украины.

Так известно, что российские боевики подошли вплотную к Сумам. Бои ведутся в пригороде.

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