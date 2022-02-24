С территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины

С территории Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в сторону Украины. Ракеты были выпущены в юго-западном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.
"С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, что глава Европейского совета Мишель Боррель обратился к белорусам. Он призвал граждан Беларуси оказывать сопротивление агрессии против Украины.
Так известно, что российские боевики подошли вплотную к Сумам. Бои ведутся в пригороде.