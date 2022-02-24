RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України

Автор: Наталія Юрченко

З території Білорусі випустили чотири балістичні ракети в бік України. Ракети були випущені в південно-західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.

"З території Республіки Білорусь випущені 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що глава Європейської Ради Мішель Боррель звернувся до білорусів. Він закликав громадян Білорусі чинити опір агресії проти України.

Так відомо, що російські бойовики підійшли впритул до Сум. Бої ведуться в передмісті.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВторгнення Росії до України