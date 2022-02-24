Глава Евросовета призвал белорусов сопротивляться военной агрессии против Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал граждан Беларуси оказывать сопротивление агрессии против Украины. Он отметил, что Европа готовит ответ России из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг НАТО и Евросовета.

Я не верю, что граждане России хотят войны. Я также хочу обратиться к белорусам. Вы имеете выбор не допустить агрессии, чтобы не атаковать своих соседей - украинцев. Вы должны тоже оказывать сопротивление, чтобы поддержать Украину и чтобы предупредить дальнейшие угрозы и конфликты", - сказал Мишель.

Он также добавил, что Европейский совет и Европейский парламент готовит мощный пакет санкций против России.