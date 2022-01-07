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Стало известно, кто не сможет попасть в территориальную оборону

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Пятница 07 января 2022 12:12
Стало известно, кто не сможет попасть в территориальную оборону Фото: в Украине формируется территориальная оборона (Стас Козлюк для РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Украине после вступления в силу закона "Об основах национального сопротивления" урегулировано комплектование сил территориальной обороны личным составом. Также определены категории лиц, которые не смогут попасть в такие подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно закону, в добровольческие формирования территориальных общин не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Отметим, основа добровольческих формирований территориальной обороны будут составлять те, кто прошел военную службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах. А тех, кто не служил, будут принимать после принесения присяги добровольца территориальной обороны.

Для поступления на службу нужно пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор, а также подписать контракт добровольца территориальной обороны.

Напомним, 1 января 2022 года в Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления.

Подробнее о нынешней ситуации с территориальной обороной читайте в материале РБК-Украина "Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага".

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Министерство обороны Украины
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