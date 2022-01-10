ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Територіальна оборона в Україні: куди звертатися, щоб потрапити до лав

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 січня 2022 20:14
Територіальна оборона в Україні: куди звертатися, щоб потрапити до лав Фото: як записатися до територіальної оборони (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні триває процес формування Сил територіальної оборони. Інструкції щодо вступу в лави територіальної оборони скоро з'являться, але бажаючі вже сьогодні можуть звернутися до центрів комплектування.

Про це заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform.

"Як записатися до резерву територіальної оборони? Які потрібно документи? Як пройти медичну комісію? Як буде оформлятися контракт резервіста? Це нагальні запитання, які будуть додатково роз’яснені", - розповів командувач.

Галушкін зазначив, що вже зараз всі охочі вступити до лав територіальної оборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

"Надалі цей процес будуть супроводжувати командири батальйонів та бригад", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, хто не зможе потрапити до Сил територіальної оборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Збройні сили України
NEWS
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
Ультиматуми Путіна. Чим закінчилися переговори США та Росії щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року