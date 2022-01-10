Територіальна оборона в Україні: куди звертатися, щоб потрапити до лав

В Україні триває процес формування Сил територіальної оборони . Інструкції щодо вступу в лави територіальної оборони скоро з'являться, але бажаючі вже сьогодні можуть звернутися до центрів комплектування.

Про це заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform .

"Як записатися до резерву територіальної оборони? Які потрібно документи? Як пройти медичну комісію? Як буде оформлятися контракт резервіста? Це нагальні запитання, які будуть додатково роз’яснені", - розповів командувач.

Галушкін зазначив, що вже зараз всі охочі вступити до лав територіальної оборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

"Надалі цей процес будуть супроводжувати командири батальйонів та бригад", - додав він.