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Силы терробороны могут быстро "нарастить мышцы" в сотни тысяч резервистов, - командующий

Новина українською →
Киев, Понедельник 10 января 2022 18:26
Силы терробороны могут быстро "нарастить мышцы" в сотни тысяч резервистов, - командующий Фото: Юрий Галушкина, командующий Сил территориальной обороны ВСУ (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине полным ходом идет формирование подразделений Сил территориальной обороны. Бригада терробороны появится в каждом областном центре страны.

Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform.

"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием подразделения до штата военного времени. Следовательно, на хребет Сил терробороны в краткие сроки смогут наросты мышцы в несколько сотен тысяч резервистов",- сказал командующий.

Галушкина отметил, что в ближайшее время в Украине завершится формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны.

"Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины", - добавил он.

Напомним, 1 января вступил в силу закон, который предусматривает создание Сил территориальной обороны. В тот же день президент назначил Галушкина командующим этих сил.

Также РБК-Украина рассказывало, кто не сможет попасть в Силы территориальной обороны.

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