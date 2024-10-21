Тероризм населення. Авіація РФ хаотично "розкидала" КАБи по Харкову, - поліція

Так, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко назвав дії російської армії в контексті цього авіаудару - терором мешканців Харкова.

"Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи "розкидало" по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення", - наголосив він.

За попередніми даними вибухотехників, ворог завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами КАБ-250 з УМПК. При атаці були обстріляні три райони міста.

Які наслідки, відео і фото

Станом на три години ночі підтверджено, що у Харкові через російські удари постраждали 12 цивільних громадян, в тому числі 7 жінок віком від 22 до 83 років та 5 чоловіків віком від 21 до 38 років.

"Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, гаражі, СТО, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.", - передали в правоохоронних органах.

Російський авіаудар по Харкову

Раніше повідомлялося, що ввечері у неділю, 20 жовтня, російські окупанти завдали по Харкову авіаційних ударів. У місті після обстрілу фіксувалися перебої з електрикою у трьох районах.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, пізніше стало відомо, що кількість поранених збільшилася до дев'яти. В згодом вночі, за уточненими даними від обласної прокуратури, число постраждалих збільшилося до 12 осіб.

Додамо, що російські удари КАБами були націлені на житлові райони Харкова.

Пізніше в Харківській облпрокуратурі показали відео моменту російського авіаудару по Харкову, та повідомили, що, за попередніми даними, загарбники запускали ФАБ з УМПК та гібрид керованої авіабомби та ракети "Гром-Е1".