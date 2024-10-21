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Терроризм населения. Авиация РФ хаотично "разбрасывала" КАБы по Харькову, - полиция

Фото: последствия российских авиаударов по Харькову 20 октября (t.me/police_kh_region)
Автор: Владимир Костырин

При обстреле Харькова вчера вечером российские захватчики били по городу авиационными боеприпасами хаотично. Это, в частности, указывает на намерения врага терроризировать местное население, а не на попытку попасть в какой-либо военный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиции Харьковской области в Telegram.

Так начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия российской армии в контексте этого авиаудара - террором жителей Харькова.

"Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны Белгорода, КАБ "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения", - подчеркнул он.

По предварительным данным взрывотехников, враг нанес по Харькову удары управляемыми авиабомбами КАБ-250 с УМПК. При атаке были обстреляны три района города.

Какие последствия, видео и фото

По состоянию на три часа ночи подтверждено, что в Харькове из-за российских ударов пострадали 12 гражданских граждан, в том числе 7 женщин от 22 до 83 лет и 5 мужчин от 21 до 38 лет.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, нежилые сооружения, гаражи, СТО, АЗС, частные домовладения и автомобили", - передали в правоохранительных органах.

 

Российский авиаудар по Харькову

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 20 октября, российские оккупанты нанесли по Харькову авиационные удары. В городе после обстрела фиксировались перебои с электричеством в трех районах.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, позже стало известно, что количество раненых увеличилось до девяти. Впоследствии ночью, по уточненным данным от областной прокуратуры, число пострадавших увеличилось до 12 человек.

Добавим, что российские удары КАБами были нацелены на жилые районы Харькова.

Позже в Харьковской облпрокуратуре показали видео момента российского авиаудара по Харькову, и сообщили, что, по предварительным данным, захватчики запускали ФАБ из УМПК и гибрид управляемой авиабомбы и ракеты "Гром-Е1".

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ХарьковАвиаудары