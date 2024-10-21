Обстріл Харкова: момент ворожого авіаудару показали на відео

Російські окупанти застосували для ударів по Харкову вчора ввечері, 20 жовтня, фугасні керовані авіаційні бомби та боєприпас-гібрид авіабомби-ракети "Гром-Е1". З'явилися кадри з моментом ворожої атаки на місто, та наслідки обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

За словами речника Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, станом на зараз вже відомо про 12 поранених внаслідок ворожої атаки. В них черепно-мозкові травми, перелами, гостра реакція на стрес.

Він розповів, що російські загарбники загалом близько 22.00 у неділю запустиkи чотири авіаційні боєприпаси у напрямку Харкова. Два з них влучили в області, й два прольоти були в Харкові у Київському та Основ'яненському районах.

Для ударів окупанти застосували кілька літаків, а обстріл Харкова здійснювали з Бєлгородської області з населеного пункту Тамаровка.

За попередніми даними, загарбники запускали ФАБ з УМПК та, як і вчора при ударі по Харкову., гібрид керованої авіабомби та ракети "Гром-Е1".

Також зазначається, що внаслідок російських авіаударів були пошкоджені та знищені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автозаправочна станція, приватні домоволодіння та автівки.

Авіаудар по Харкову 20 жовтня

Нагадаємо 20 жовтня ввечері російські загарбники завдали авіаударів по Харкову КАБами. У місті після ворожої атаки фіксувалися перебої з електрикою у трьох районах.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, проте пізніше стало відомо, що кількість поранених збільшилася до дев'яти.

Також повідомлялося, що російські удари були націлені на житлові райони Харкова. Фіксувався "приліт" в Основ'янському районі міста, біля житлового будинку. Ще один удар припав по Київському району міста, біля одного із супермаркетів.