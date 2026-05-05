Терористичний удар без будь-якого сенсу: Зеленський про обстріл Дніпра і Запоріжжя

"Зараз у лікарні сім поранених після російського удару по Запоріжжю, і ще частина людей проходить необхідні обстеження. Загалом 37 постраждалих", - розповів глава держави.

Він зазначив, що росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами просто по міській цивільній інфраструктурі міста, і додав, що окупанти "не обмежують себе у знищенні життя".

"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар. Жодного дня такі російські удари по наших містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар забрав уже 12 життів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що увечері РФ завдала удару по Дніпру - станом на зараз відомо про чотирьох загиблих.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування"", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про 12 загиблих і 37 поранених. Завтра, 6 травня, у місті оголосили День жалоби.