Терористичний удар без будь-якого сенсу: Зеленський про обстріл Дніпра і Запоріжжя

22:16 05.05.2026 Вт
2 хв
Атака росіян забрала у двох містах 16 життів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

У вівторок, 5 травня, РФ обстріляла Запоріжжя та Дніпро, де постраждало та загинуло багато людей. Це був "терористичний удар", позбавлений військового сенсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Зараз у лікарні сім поранених після російського удару по Запоріжжю, і ще частина людей проходить необхідні обстеження. Загалом 37 постраждалих", - розповів глава держави.

Він зазначив, що росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами просто по міській цивільній інфраструктурі міста, і додав, що окупанти "не обмежують себе у знищенні життя".

"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар. Жодного дня такі російські удари по наших містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар забрав уже 12 життів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що увечері РФ завдала удару по Дніпру - станом на зараз відомо про чотирьох загиблих.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування"", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про 12 загиблих і 37 поранених. Завтра, 6 травня, у місті оголосили День жалоби.

Крім того, окупанти вдарили фугасними авіабомбами по Краматорську. Удари прийшлися на центр міста, де перебували мирні жителі. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 12 постраждалих.

Також російські окупанти завдали ударів по Чернігову із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед". Ворожий дрон влучив у центральну частину міста.

Було пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі. Крім того, троє людей звернулися по медичну допомогу з акубаротравмами.

