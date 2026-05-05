Террористический удар без какого-либо смысла: Зеленский об обстреле Днепра и Запорожья

"Сейчас в больнице семь раненых после российского удара по Запорожью, и еще часть людей проходит необходимые обследования. Всего 37 пострадавших", - рассказал глава государства.

Он отметил, что россияне нанесли удар управляемыми авиационными бомбами прямо по городской гражданской инфраструктуре города, и добавил, что оккупанты "не ограничивают себя в уничтожении жизни".

"Это абсолютно циничный, лишенный всякого военного смысла террористический удар. Ни дня такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что вечером РФ нанесла удар по Днепру - по состоянию на сейчас известно о четырех погибших.

"Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить эту свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на "празднование"", - заявил он.

Напомним, сегодня россияне атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 37 раненых. Завтра, 6 мая, в городе объявили День траура.