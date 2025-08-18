"Терор у чистому вигляді": показано відео удару РФ по будинку у Харкові

Росія завдала цілеспрямованого удару по житловому будинку в Харкові. П’ять дронів атакували жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання", - зазначив Терехов.

За його словами, п’ять дронів заходили на будинок з різних боків і били саме по мирних мешканцях, які спали близько п’ятої ранку.

Терехов опублікував відео, на якому видно момент цілеспрямованого удару російських "шахедів" по житловому будинку.

Обстріл Харкова

У ніч на 18 серпня Харків зазнав масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48, коли один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, спричинивши пожежу на кількох поверхах двох під’їздів.

Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники та служби порятунку.

Станом на ранок постраждали щонайменше 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є як дорослі, так і діти, усім надається медична допомога.