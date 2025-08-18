"Террор в чистом виде": показано видео удара РФ по дому в Харькове
Россия нанесла целенаправленный удар по жилому дому в Харькове. Пять дронов атаковали жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
Терехов опубликовал видео, на котором видно момент целенаправленного удара российских "шахедов" по жилому дому.
По его словам, пять дронов заходили на дом с разных сторон и били именно по мирным жителям, которые спали около пяти утра.
"Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания", - отметил Терехов.
Обстрел Харькова
В ночь на 18 августа Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прогремели около 04:48, когда один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, вызвав пожар на нескольких этажах двух подъездов.
Из-за обрушения перекрытий под завалами могли оставаться люди, на месте работали спасатели и службы спасения.
По состоянию на утро пострадали по меньшей мере 20 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть как взрослые, так и дети, всем оказывается медицинская помощь.