Тероборона и увеличение численности ВСУ: что рассмотрят на внеочередном заседании Рады

Сегодня Верховная рада Украины собирается на внеочередное заседание. На нем, в частности, рассмотрят законопроект об основах национального сопротивления.
Об этом речь идет в повестке дня парламента.
Нардепы рассмотрят в первом чтении законопроекты:
Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.
Напомним, Верховной раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек.
Как писало РБК-Украина, ВР также рекомендуют принять законопроект президента №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.