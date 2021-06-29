Тероборона та збільшення чисельності ЗСУ: що розглянуть на позачерговому засіданні Ради

Сьогодні Верховна рада України збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроект про основи національного спротиву.
Нардепи розглянуть у першому читанні законопроекти:
У другому читанні депутати розглянуть законопроект щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.
Нагадаємо, Верховній раді рекомендують ухвалити законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тисячі осіб.
Як писало РБК-Україна, ВР також рекомендують ухвалити законопроект президента №5557 про основи національного спротиву. Закон передбачає створення територіальної оборони України.