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Тероборона та збільшення чисельності ЗСУ: що розглянуть на позачерговому засіданні Ради

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Верховна рада України збирається на позачергове засідання. На ньому, зокрема, розглянуть законопроект про основи національного спротиву.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Нардепи розглянуть у першому читанні законопроекти:

  • про зміни до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (3944),
  • про основи національного спротиву (5557),
  • щодо збільшення чисельності Збройних сил України (5558),
  • про критичну інфраструктуру (5219 та 5219-1),
  • щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (5478).

У другому читанні депутати розглянуть законопроект щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують ухвалити законопроект президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тисячі осіб.

Як писало РБК-Україна, ВР також рекомендують ухвалити законопроект президента №5557 про основи національного спротиву. Закон передбачає створення територіальної оборони України.

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