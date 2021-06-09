ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Численность ВСУ могут увеличить: закон Зеленского поддержал комитет Рады по нацбезопасности

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 16:52
Численность ВСУ могут увеличить: закон Зеленского поддержал комитет Рады по нацбезопасности Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В случае одобрения законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военных.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая глава государства внес этот документ в парламент.

Как писало РБК-Украина, ВР также рекомендуют принять законопроект президента №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.

Так, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Верховная Рада
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина