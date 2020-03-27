В Тернопольской области подтвердились еще два случая коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число зараженных в Тернопольской области возросло до 26

По состоянию на 27 марта подтвердились еще два случая коронавируса в Тернопольской области. Об этом говорится в Facebook Тернопольского штаб для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что зафиксировано два новых случая COVID-19 в Тернопольской области. Один из заболевших обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

"У него легкое течение болезни. Сейчас проводят забор материала от контактных лиц", - говорится в сообщении.

Всего в регионе 26 лабораторно подтвержденных случаев, 1 - летальный.

Напомним, ранее сообщалось о 24 подтвержденных случаях в Тернопольской области. Накануне в детской городской больнице Тернополя был зафиксирован коронавирус у 11-летнего ребенка и его матери.

Также сегодня стало известно, что в Ровенской области заблокировали село из-за вспышки COVID-19. Решение принято после того, как новый коронавирус выявили у восьмерых жителей села Тынное, а также посмертно у пожилой женщины. На сегодня населенный пункт закрыт на въезд и выезд, жителям запретили покидать село.