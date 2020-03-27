В Ровенской области заблокировали село из-за вспышки COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Несколько жителей села Тынное Сарненского района заболели

Из-за вспышки коронавируса в Ровенской области заблокировали село Тынное Сарненского района, у нескольких жителей которого подтвердили заражение. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, на утро 27 марта подтверждено девять случаев коронавируса, один из которых летальный. Все заболевшие - жители села Тынное Сарненского района. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

"Еще вчера после получения данных быстрых тестов на выездах из села установлены посты патрульной полиции и работников ГСЧС. До выяснения обстоятельств - запрещено оставлять село. Движение габаритного транспорта запущено в обход села", - отметил Коваль.

На данный момент устанавливаются контактные лица зараженных, в Сарненскую центральную районную больницу направили дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области зафиксировано 9 случаев коронавируса.

Отметим, сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о закрытии столицы на въезд и выезд будет приниматься, исходя из ситуации с коронавирусом.