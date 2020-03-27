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Состояние зараженного коронавирусом ребенка в Тернопольской области средне-тяжелое

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 11:50
Состояние зараженного коронавирусом ребенка в Тернопольской области средне-тяжелое
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Состояние ребенка и его матери оценивается с положительной динамикой

В четверг, 26 марта, в Тернопольской детской городской больнице был зафиксирован коронавирус у 11-летнего ребенка и его мамы. Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Как сообщается, на сегодня состояние ребенка оценивается как средне-тяжелое с положительной динамикой, пневмонии у него нет. Мать находится в таком же состоянии в отдельном боксе инфекционного отделения.

Как отмечается, в Тернопольской городской детской больнице еще три подозрения на коронавирус не подтвердились. Одному ребенку с подозрением сейчас сделали лабораторные исследования и ожидают результат.

Напомним, в Тернопольской области число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 24. Известно о 21 больном коронавирусом, проживающем в Монастырском районе и один летальный случай.

Кроме того, в инфекционном отделении Тернопольской больнице скорой помощи умер больной коронавирусом. Это был житель села Ковалевка Монастырского района, мужчине было 68 лет.

Также в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

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