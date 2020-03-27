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У Тернопільській області підтвердилися ще два випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 12:59
У Тернопільській області підтвердилися ще два випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число заражених в Тернопільській області зросло до 26

Станом на 27 березня підтвердилися ще два випадки коронавірусу в Тернопільській області. Про це йдеться у Facebook Тернопільського штаб для боротьби з коронавірусом.

Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки COVID-19 у Тернопільській області. Один з хворих звернувся до сімейного лікаря і знаходиться на самоізоляції.

"У нього легкий перебіг хвороби. Зараз проводять забір матеріалу від контактних осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в регіоні 26 лабораторно підтверджених випадків, 1 - летальний.

У Тернопільській області підтвердилися ще два випадки коронавірусу

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 24 підтверджених випадків у Тернопільській області. Напередодні в дитячій міській лікарні Тернополя був зафіксований коронавірус у 11-річної дитини та її матері.

Також сьогодні стало відомо, що у Рівненській області заблокували село через спалах COVID-19. Рішення прийнято після того, як новий коронавірус виявили у вісьмох жителів села Тинне, а також посмертно у літньої жінки. На сьогодні населений пункт закритий на в'їзд і виїзд, жителям заборонили покидати село.

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