В Тернопольской области подтвердили еще одну смерть от коронавируса

В Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что умерла 57-летняя женщина из Козова. Она с 30 марта находилась в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Козовской районной больницы.

"Находилась женщина в реанимационном отделении Козивскую больнице в тяжелом состоянии. По словам директора больницы Богдана Маркевича, у пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ни с кем из-за границы женщина не контактировала. Умерла пациентка в 20 часов 2 апреля", - сообщили в штабе.

С начала эпидемии коронавируса это второй летальный случая коронавируса в Тернопольской области. До этого умер 68-летний мужчина из Монастырского района.

По состоянию на 3 апреля в Козовском районе Тернопольской области подтверждены 8 случаев коронавируса. Всего в области по состоянию на вчера было 106 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что 2 апреля в Киеве зафиксировали первый летальный случай коронавируса. От заболевания коронавирусом умер 70-летний мужчина. Всего в столице было зафиксировано более 160 случаев коронавируса.