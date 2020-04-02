В Украине коронавирус зафиксировали в 23 областях и Киеве: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях

Коронавирус в Украине охватил почти все области, наибольшее количество зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, в Киеве 140 зараженных коронавирусом, а в областях ситуация такая:

Винницкая область - 51 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 10 случаев;

Донецкая область - 7 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

Кировоградская область - 7 случаев;

Киевская область - 64 случая;

Львовская область - 11 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 14 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровенская область - 19 случаев;

Сумская область - 26 случаев;

Тернопольская область - 106 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черновицкая область - 143 случая;

Черкасская область - 54 случая;

Черниговская область - 3 случая

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Также Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.