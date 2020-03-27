У Тернопільській області коронавірусом заразилися майже 20 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На коронавірус вже перевірили 153 медпрацівників

У Тернопільській області коронавірус виявили у майже 20 медичних працівників. Про це заявив голова Монастирської районної ради Володимир Данилюк в ефірі "ТСН", передає РБК-Україна.

За словами Данилюка, з 35 підтверджених випадків в області, 18 - це медичні працівники. Наразі на зараження коронавірусом перевірили 153 медиків.

"Був введений неправильний алгоритм на початку. Якщо є грип групи A чи Б (у пацієнтів - ред.), ми виключали наявність коронавірусу. Так сталося, що у працівника нашої лікарні був грип групи A та коронавірус. Ми виключили коронавірус, то її всі відвідували. Тому така сумна картина", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці коронавірусом заразився лікар Подільського регіонального центру онкології. Наразі медичний заклад зачинено, а на його території працюють інфекціоністи. Територію онкодиспансеру охороняють правоохоронці.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області сьогодні підтвердили ще 2 випадки зараження коронавірусом. Один з хворих самостійно звернувся до лікаря та знаходиться на самоізоляції.

Як відомо, станом на ранок 27 березня в Україні лабораторно підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом. Одужали вже 4 людини - троє дорослих і одна дитина. З початку спалаху коронавірусу в Україні померли п'ять осіб.