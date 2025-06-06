У Тернополі після атаки забруднене повітря, влада звернулася з важливим закликом

Він повідомив, що за інформацією держустанови "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", станом на 08:00 6 червня за результатами замірів на межі зони ураження виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій деяких шкідливих речовин.

Через сильне задимлення та погіршення якості повітря мешканців закликають не виходити з дому, щільно зачинити вікна і утримуватися від перебування на вулиці, особливо дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

Заміри продовжуються, фахівці обіцяють інформувати про зміну ситуації додатково.